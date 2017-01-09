В Тюменской области стоимость проезда в пригородных поездах осталась прежней

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Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, сообщается на сайте РЖД.

В Тюменской области индексация тарифов составила 4,1%. Стоимость проезда в первых четырех зонах остается на прежнем уровне. Тариф повышается с пятой зоны – до 70 рублей (в 2016 году он был равен 68 рублям).

Кроме того, с 18 до 20 рублей увеличивается стоимость проезда в "Единой тарифной зоне" (участок следования поездов между станциями Утяшево и Войновка включительно). При совершении поездки между станциями внутри этой зоны действует единый тариф.

Напомним, законодательство возлагает организацию пригородных перевозок железнодорожным транспортом на субъекты РФ. Органы власти формируют транспортный заказ, а также устанавливают тарифы на проезд в пригородных поездах.

Соб. инф.