Сто тысяч кубометров снега вывезено с улиц Тюмени

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Месячная норма снега выпала в Тюмени в период с 1 по 8 января. Об этом сообщил журналистам заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин.

"В ночь с 8 на 9 января для уборки снега в Тюмени используется 440 единиц техники. Уборка проводится не только на главных городских магистралях, но и на второстепенных улицах, внутриквартальных проездах и во дворах жилых домов. Работа ночной смены продлится до 8 часов", - рассказал Евгений Сорокин.

По его словам, в первую очередь от снега очищаются путепроводы, развязки, остановки общественного транспорта, подъезды к социальным объектам. В некоторых случаях приходится с помощью Госавтоинспекции эвакуировать припаркованный на улицах автотранспорт, мешающий уборке.

"В первые дни наступившего года выпало более 21 сантиметра снега. Все подрядные организации, задействованные на уборке улиц, работают в усиленном режиме. Ежесуточно трудятся более 200 человек. За семь суток из города уже вывезено более 100 тысяч кубометров снега. С нашей точки зрения, подрядчики со своей задачей справляются, хотя техника не всегда выдерживает", - отметил Евгений Сорокин.

Руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Сергей Польянов добавил, что уборка дворов жилых домов проводится силами управляющих компаний, которые, в случае необходимости, привлекают для этого подрядчиков. Управляющим компаниям предоставлена возможность в течение двух недель вывозить снег на полигон бесплатно.

"Большинство дворов приведено в порядок, хотя жалобы от тюменцев есть. Не все управляющие компании справляются с уборкой снега. Будем с ними разбираться, применять штрафные санкции. С другой стороны, работе часто мешают припаркованные во дворах машины. Не все жильцы откликаются на просьбы убрать свой транспорт на время уборки. Но этому есть, конечно, и объективные причины - в морозы многие люди просто не могут завести автомашины, чтобы убрать их с дворовых парковок", - отметил Сергей Польянов.

В связи со сложными погодными условиями специалисты подрядных организаций, отвечающих за уборку улиц, призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. По возможности стоит ограничить выезды на личном транспорте во время снегопада для обеспечения эффективной и быстрой уборки проезжей части. Тюменцев и гостей города просят не оставлять машины в парковочных карманах, на тротуарах, вдоль обочин на центральных улицах и местах, где идет уборка снега. Необходимо заранее планировать выезд на работу в утренние часы с учетом складывающихся погодных условий.

Напомним, на городском портале "Тюмень - наш дом" действует информационная система, позволяющая в реальном времени оценить количество техники, которая работает на уборке улиц и дорог. Работу по уборке снега постоянно контролирует глава администрации Тюмени Александр Моор, руководители управ, городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Евгений Бабенко