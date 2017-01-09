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"Тюмень" добилась успеха в Ухте

08:31 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
amfr.ru

Со счетом 7:6 "Тюмень" победила "Ухту" в гостевом матче чемпионата страны по мини-футболу.

В первой встрече года сибиряки не смогли выставить боевой состав. Вице-чемпион мира Сергей Абрамович пока не может играть из-за повреждения, а капитан команды Артем Антошкин был дисквалифицирован. Хозяева воспользовались этими проблемами. Они уже на первой минуте открыли счет и сохраняли лидерство до 28-й минуты, на которой Иван Бахур сравнял счет (4:4). После этого тюменцы отправили в ворота "Ухты" три мяча подряд и добились успеха. Дублем у них отметился Младен Коцич. Помимо Бахура, голы забили Андрей Батырев, Денис Неведров, Андрей Соколов и вратарь Сергей Логинов.

Еще два матча тура завершились с одинаковым счетом 3:3. В Новосибирске "Сибиряк" не смог обыграть подмосковное "Динамо", а в Троицке столичная "Дина" разошлась миром с югорской командой "Газпром-Югра". У северян забили Кайо, Данил Давыдов и Дмитрий Лысков.

В ФОНБЕТ-Суперлиге лидирует "Дина" (39 баллов). Следом расположились "Газпром-Югра" (34) и "Сибиряк" (33). "Тюмень" (24) осталась на шестом месте.

Василий Коньков

Теги: мини-футбол , МФК Тюмень

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