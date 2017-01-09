Девушка пыталась сбежать из Краснодара в Тюмень

ptzgovorit.ru

Девушку-подростка, самовольно ушедшую из дома, сняли с поезда "Адлер – Нижневартовск" сотрудники транспортной полиции в Магнитогорске.

Из Краснодарского края сотрудникам транспортной полиции Урала поступила информация, что 2 января 15-летняя девушка сбежала из дома и на связь не выходит. Как сообщили родственники, она оставила записку, что поехала к своим друзьям в Тюмень поездом.

Сотрудники транспортной полиции провели весь комплекс мероприятий и установили, что на имя девушки был приобретен электронный билет на поезд сообщением "Адлер – Нижневартовск". В дальнейшем было установлено, что девушка следует в поезде до станции Тюмень. Незамедлительно по поступившей информации были ориентированы сотрудники всех линейных подразделений, расположенных по маршруту следования пассажирского поезда "Адлер – Нижневартовск".

В результате принятых мер по прибытию поезда на станцию Магнитогорск вечером 4 января беглянку поместили в приют. В беседе с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте девушка пояснила, что в социальных сетях познакомилась с молодыми людьми из Тюмени и решила съездить к ним в гости. 2 января она приобрела билет через Интернет и уехала.

За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей в отношении законного представителя девушки составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

6 января девушка передана прибывшим из Краснодарского края родственникам, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УФО.