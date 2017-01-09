Тюменского вратаря огорчили в Ханты-Мансийске

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"Югра" из Ханты-Мансийска была сильнее команды "Сочи" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги – 3:1.

Первую заброшенную шайбу болельщики увидели под занавес второго периода. За 13 секунд до перерыва после передачи экс-защитника тюменского "Газовика" Виталия Шулакова счет открыл форвард хозяев Роман Людучин.

На 53 минуте Илья Крикунов сквитал результат. Зрители уже ждали овертайма, как в конце основного времени Шулаков помог забросить дебютную шайбу в КХЛ Егору Иванову, который в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром тюменского "Рубина".

Гости пошли на риск, убрав с площадки тюменского воспитанника вратаря Константина Барулина, и за 51 секунду Павел Варфоломеев отправил каучуковый диск в пустой створ.

После второй домашней победы подряд "Югра" набрала 55 баллов, что позволяет ей занимать 12 место в Восточной конференции. От зоны плей-офф северян отделяют 11 очков.

Василий Коньков