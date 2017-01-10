Обучение в Венгрии со стипендией могут выиграть тюменские студенты

tka.hu

Принимаются заявки на участие в грантовой программе для российских студентов Stipendium Hungaricum на обучение в Венгрии. Дедлайн 5 марта.

Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство социальных ресурсов Венгрии.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области высшего образования, венгерская сторона предлагает 200 грантов для российских студентов по программе Stipendium Hungaricum на венгерском или английском языках (бакалавриат, магистратура, включенное обучение - стажировка, аспирантура).

Условия для всех студентов на 2017-2018 учебный год: бесплатное обучение; месячная стипендия: 40 тыс. 460 форинтов для студентов бакалавриата и магистратуры, 100 тыс. форинтов для аспирантов; место в общежитии или оплата проживания в снимаемой комнате: 30 тыс. форинтов; медицинская страховка.

Соискатели должны подавать необходимые документы одновременно в венгерский общественный фонд "Темпус" (через сайт программы, доступ для приема заявок и заполнения форм будет открыт в середине января), в Министерство образования и науки РФ (на бумажном носителе) по адресу: Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997 (16 – международный департамент Минобрнауки России).

Комплект документов для Минобрнауки РФ (в одном экземпляре): письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором или проректором; биографическая справка кандидата (справка-объективка) с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего паспорта, домашнего адреса, контактного телефона и e-mail, с приклеенной фотографией 3х4 см; копия загранпаспорта (первый лист с фотографией).

Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза.

Кандидаты, не представившие соответствующие документы в Минобрнауки России, не получат рекомендацию от Минобрнауки России, и, следовательно, не пройдут конкурсный отбор на обучение в Венгрии.

Срок подачи документов как в общественный фонд "Темпус", так и Минобрнауки России – до 5 марта 2017 года.

Контактное лицо: Софронова Елена Евгеньевна, тел. 8-499-236-25-57, e-mail: intermobolity@mon.gov.ru или esofronova@mail.ru.