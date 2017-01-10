Юных горожан ждет мультпарад, взрослых - святочные игры

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Библиотеки приглашают посмотреть мультфильмы и почитать интересные книги, а Центр русской культуры проведет колядки 10 января.

Для юных читателей библиотеки №4 (ул. Ватутина, 14/1) организован мультпарад "В гостях у Нового года". Начало в 11 часов. Ребятам также предложат книги на тематику мультфильма.

В 13 часов Центральная детская библиотека (ул. Харьковская, 48/2) приглашает на чтения книги Джеймса Боуэна "Боб – необычный кот".

В госпитале для ветеранов войн (ул. Котовского, 55) в 14 часов начнется праздничная программа "В Новый год с добром!". Прозвучат казачьи, народные, авторские песни.

Посетители библиотеки №1 (ул. А. Матросова, 27/1) примут участие в играх и конкурсах "Снежный ком", "Волшебный туесок", "Зажги звезду" и др. Праздничные посиделки "В Рождество зажигаются свечи" начнутся в 15 часов.

Фольклорные коллективы Центра русской культуры проведут обряд колядования, святочные игры для жителей ул. Камчатской (дворовая площадка на ул. Камчатской, 154) с участием рождественских персонажей. Начало в 16 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.