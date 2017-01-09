Названы мемы 2016 года

medialenta.ru

Фраза Дмитрия Медведева "Денег нет, но вы держитесь" - лидер медиарейтинга мемов за 2016 год. Компания "Медиалогия" проанализировала более 35 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ для составления ежегодного рейтинга.

Второй по популярности мем принадлежит Сергею Шнурову "В Питере - пить", третья строчка рейтинга также принадлежит известному музыканту, фраза из его песни "На лабутенах" моментально обрела популярность в сети Интернет.

В число самых популярных мемов вошли высказывания Рамзана Кадырова "Кто не понял, тот поймет" и Юрия Лозы "Гагарин ничего не сделал, только лежал". На 8 месте — вице-премьер Игорь Шувалов и его "кажется смешным, но…". Мем появился летом, когда зампреду правительства показали квартиры площадью 20 кв. м и он заявил: "Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно". 9 место — у главы Минфина Антона Силуанова и его высказывания о том, что "бюджетный пирог стал более диетическим". Замыкает Топ-10 появившийся под конец года мем "вжух", на котором грустный толстый кот в колпаке взмахом волшебной палочки решает все проблемы.

habinfo.ru