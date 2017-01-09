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Криминальная пара промышляла в Тюмени кражами

15:43 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Екатеринбурга Егора Тенявского и 27-летней судимой жительницы поселка Боровского Тюменского района Евгении Филоновой направила в суд прокуратура Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Тенявский и Филонова с мая по август 2016 года в Тюмени украли три велосипеда, детскую коляску из подъезда дома, а также стиральную машину со съемной квартиры. Кроме того, пара в августе из дома в садоводческо-потребительском кооперативе "Суходолье" украла газонокосилку, два сноуборда, дрель, сварочный аппарат, пилу и другое имущество.

В августе в поселке Боровский в подъезде одного из домов Тенявский и Филонова украли два велосипеда, один из которых Филонова подарила своему сыну, с которым жила в Боровском. Потерпевшая увидела, что на ее велосипеде катается мальчик и поинтересовалась, откуда он у него. Ребенок ответил, что подарила мама. Женщина попросила ее позвать, мальчик ушел за Филоновой, но та из квартиры не вышла. Потерпевшая забрала свой велосипед и ушла.

Два преступления Тенявский совершил в одиночку. В мае 2016 года он взял в прокат на два часа велосипед и не вернул его, отдав велосипед хозяину съемной квартиры в счет оплаты. Кроме того, он в августе на велопарковке кусачками срезал противоугонный трос и украл велосипед.

Краденое пара сдавала в комиссионные магазины или же продавала незнакомцам.

По делу потерпевшими признаны 10 человек. Общий размер причиненного им ущерба составил более 140 тыс. рублей.

17 августа был задержан Тенявский, а на следующий день Филонова. По решению суда 19 августа они заключены под стражу.

В ходе следствия часть имущества была найдена полицией и возвращена владельцам. Некоторым пострадавшим Тенявский возместил причиненный ущерб деньгами, однако ущерб возмещен не всем.

Теги: кража , уголовное дело , прокуратура

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