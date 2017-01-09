Около трехсот пар из Тюменской области отметили юбилеи супружеской жизни в 2016 году

cs5.livemaster.ru

284 семейные пары из Тюменской области были поощрены памятной медалью в связи с юбилейными датами супружеской жизни в 2016 году. Среди них 232 семейные пары поощрены памятными медалями в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни, 52 пары — в связи с 60-летним юбилеем.

Как сообщает управление записи актов гражданского состояния Тюменской области, 79 супружеских пар из 284 поощренных проживают в Тюмени. В Тюменском муниципальном районе вручено 23 памятные медали, в Ишиме — 15, в Заводоуковском городском округе и в Ялуторовске поощрили по 13 семейных пар, в Тобольске — 5. Больше всего юбилейных супружеских пар среди муниципальных районов юга Тюменской области награждено в Упоровском и Казанском районах — 16 и 13 соответственно.

С инициативой о вручении памятной медали в управление ЗАГС Тюменской области могут обратиться органы ЗАГС Тюменской области. К обращению в орган ЗАГС, содержащему сведения о семье (основные этапы жизни и достижения супругов и их детей), прилагаются копия свидетельства о заключении брака, копии паспортов супругов (страница с фотографией и отметками о регистрации по месту жительства), согласие супругов на обработку персональных данных.

Напомним, памятная медаль семейным парам в связи с юбилейной датой их супружеской жизни была утверждена распоряжением правительства Тюменской области от 25 января 2016 года.