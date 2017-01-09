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Из тюменских магазинов изъяли спиртосодержащие лосьоны и пищевые добавки

14:59 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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86 торговых точек проверили специалисты управления Роспотребнадзора Тюменской области с 4 по 6 января, в семи из них торговали косметическими лосьонами. 

Среди лосьонов обнаружены "Боярышник", "Композиция", "Вита-Септ" с объемной долей этилового спирта 75% и 95%, продажа которых запрещена. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, продукция общим количеством 195 единиц (19,5 литров) изъята из оборота. Запрещенная к реализации продукция обнаружена в объектах торговли Заводоуковска и Тюмени. 

Кроме того, специалисты обнаружили на прилавках пищевые добавки-ароматизаторы ("Пшеничная", "Наполеон", "Изабелла") общим объемом 41,5 литр (83 единицы), которые не допускаются к розничной продаже. Продукцию изъяли из оборота, в отношении хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

Материалы готовятся к передаче в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Теги: Роспотребнадзор , торговля , проверки

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