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В отделениях Почты России продано более миллиона страховых полисов

15:54 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменского филиала Почты России

Более 1 млн страховых полисов оформлено в отделениях Почты России в течение 2016 года. Основной объем продаж пришелся на услугу страхования имущества клиентов.

Различные страховые продукты можно приобрести в почтовых отделениях юга Тюменской области. В линейку входят имущественное страхование, различные варианты добровольного медицинского страхования и другие страховые услуги.

Почта России с 2014 года начала продажи полисов добровольного медицинского страхования иностранных граждан, пребывающих на территорию РФ для трудовой деятельности. Позднее в линейку продаж добавлены другие страховые продукты.

В начале 2016 года Почта России начала продажу полисов имущественного страхования. Продукт ориентирован на клиентов, оплачивающих коммунальные услуги и предусматривал простой и быстрый процесс оформления, возможность подбора оптимальных условий по наполнению страхового продукта, размеру страховых сумм и взносов, сроков страхования. Полисы страхования имущества обеспечили основной объем продаж страховых продуктов в 2016 году, сообщает Тюменский филиал Почты России.

Соб. инф.

Теги: Почта России , страхование

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