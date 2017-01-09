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Более семи тысячам тюменцев потребовалась скорая помощь в новогодние праздники

15:10 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати

7 тыс. 134 жителям областной столицы и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой с 1 по 8 января. В стационары доставлены 2 тыс. 534 человека.

Как сообщает пресс-служба областной станции скорой помощи, нагрузка на одну бригаду в первые дни января возросла до 24 вызовов в сутки, также напряженно все праздничные дни работали службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы №19 – только по скорой помощи им было передано 4 тыс. 615 вызовов.

Старшие врачи оперативного отдела скорой помощи проконсультировали 1 тыс. 057 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Бригады скорой спасли 321 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 73 пациентам в состоянии комы, шока, 148 – с острым коронарным синдромом, 100 – с нарушением мозгового кровообращения.

В больницу с отравлениями суррогатами алкоголя доставлены шесть человек, с алкогольной и пищевой интоксикацией обратились более 250 пациентов, с обморожениями - 12 человек.

8 января тюменцы помогли замерзающему нетрезвому 34-летнему мужчине. С улицы они занесли его в гостиницу "Лайнер", где ему была оказана первая помощь. Работник гостиницы сразу вызвал скорую помощь и последовал совету диспетчера: плотно укутал руки и ноги пострадавшего в одеяла и до прибытия давал ему теплое питье – все это помогло избежать более глубокого поражения тканей.

Бригада скорой помощи обнаружила пациента в состоянии средней степени тяжести, в областную клиническую больницу № 1 пациента доставили с общим переохлаждением и поверхностными обморожениями конечностей.

Теги: здравоохранение , скорая помощь

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