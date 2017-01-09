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Владимир Ковин: бюджет АПК на 2017 год будет не ниже прошлогоднего

15:21 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
duma72.ru

В Тюменской области ведется системная работа по развитию сельского хозяйства. Это отметил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, подводя итоги 2016 года. Такая системная работа, по его мнению, позволяет даже в непростых климатических и экономических условиях добиваться высоких результатов.

"Валовый сбор зерновых и зерно-бобовых культур в 2016 году был чуть ниже 2015 года, что связано с погодными условиями, тем мы собрали один 1 млн 286 шесть тысяч тонн зерна. Это хороший урожай, -подчеркнул он. - Потребность Тюменской области, Югры и Ямала составляет 1 млн 100 сто тысяч".

По словам Владимира Ковина, за пределы региона было реализовано более 20 ты.ч тонн семян. Тюменские крестьяне собрали также неплохой урожай картофеля - 565 тысяч тонн, при внутреннем потреблении – 260 тыс. тонн. "То есть половину урожая, как товарного, так и семенного, мы реализуем за пределы не только Тюменской области, но и страны", - отметил Владимир Ковин.

Очень важным направлением работы председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, переоснащение машинно-тракторного парка АПК. "В 2106 году в этом направлении было сделано многое. Мы практически полностью решили вопрос по сушильно-сортировальным комплексам. Также постоянно модернизируются предприятия птицеводческой направленности. Это очень важно", - считает Ковин.

Среди перспективных направлений работы депутатского корпуса в 2017 году Владимир Ковин назвал развитие рыбной отрасли. "Эта тема вызвала большой интерес у наших ямальских коллег-депутатов. Мы планируем провести совместное заседание комитета, показать, что у нас наработано, поделиться опытом, планируем более тесно сотрудничать в этом вопросе", - подчеркнул Владимир Ковин.

Одним из самых насущных проблем депутат считает социально-экономическое развитие села.

"Надо развивать уклад жизни человека, живущего в деревне. Должно быть доступно качественное медобслуживание и образование, должны планомерно решаться вопросы газификации и транспортной инфраструктуры – без всего этого очень сложно привлечь специалистов для работы в сельской местности. В регионе в этом направлении, безусловно, делается многое. У нас большие достижения по газификации, по строительству и вводу жилья. На достигнутом останавливаться не собираемся", - убежден Ковин.

Владимир Ковин подчеркнул, что в регионе постоянно поддерживаются все программы АПК. Бюджет на 2017 год не ниже прошлогоднего.

Теги: АПК , Владимир Ковин , областной бюджет
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