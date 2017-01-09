Организаторы Дельфийских игр оценили вклад Тюменской области

фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область – лидер Дельфийского рейтинга России за 2016 год. Соответствующие данные размещены на официальном сайте игр.

Рейтинг составлен на базе официального командного первенства пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России 2016 года. Учитывался опыт принятия на территории субъекта национальных или международных Дельфийских игр.

Напомним, игры прошли в Тюменской области с 22 по 27 апреля 2016 года и собрали более 1 тыс. 800 участников из 68 субъектов России. А в отборочных турах – малых Дельфийских играх, национальных и региональных конкурсах – в общей сложности приняли участие около 1 млн человек.

Программа юбилейных молодежных Дельфийских игр России, в которой приняли участие молодые деятели искусств в возрасте от 10 до 25 лет, состояла из 29 номинаций классического, народного и современного искусства. По результатам командного первенства пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России среди делегаций субъектов России 1 место завоевала делегация Тюменской области, 2 место – Новосибирской области, 3 место – Пермского края, 4 место – Красноярского края, 5 место – Московской области, 6 место – Свердловской области. Из победителей будет сформирована сборная, которая представит Россию на международных соревнованиях.