up

9.01.2017 понедельник

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -32..-34 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменская область успешно справляется с лесными пожарами

16:16 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.wyomingextension.org

94 пожара произошло в Тюменской области в 2016 году. Поврежденная огнем площадь уменьшилась в 11 раз по сравнению со средними пятилетними данными, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"На протяжении лесопожарного сезона 2016 года на территории РФ всего зарегистрировано 11,02 тысячи лесных пожаров, из них на территории лесного фонда – 10,09 тысячи пожаров, что на 1,2 тысячи лесных пожаров меньше, чем в 2015 году. Общая площадь, пройденная огнем, в 2016 году составила 2,4 миллиона гектаров, что ниже средних пятилетних показателей в 1,5 раза", - говорится в сообщении. 

На территории лесного фонда площадь, пройденная огнем, составила 2,2 млн га, тогда как в 2015 году огнем было пройдено 2,6 млн га.

В 2016 году ущерб от лесных пожаров снизился в 3,8 раза и составляет 15 млрд рублей.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывалась в Иркутской области, где ликвидировано 1 тыс. 220 пожаров на площади 668,8 тыс. га, и в Забайкальском крае – 619 пожаров на площади 276,8 тыс. га.

В рейтинге успешности борьбы с пожарами на первом месте оказался Красноярский край. Несмотря на крайне сложную по погодным условиям лесопожарную обстановку, когда на протяжении более 60 дней не было существенных осадков, при возникновении наибольшего в России количества лесных пожаров – было ликвидировано почти 1,5 тыс. пожара – Красноярский край лишь четвертый по площади, пройденной огнем, – 214,2 тыс. га. Региону удалось справиться с лесными пожарами собственными силами, без помощи федерального резерва.

В числе регионов, улучшивших лесопожарные показатели по сравнению со среднепятилетними данными, кроме Тюменской области оказались еще девять территорий, в том числе Курганская и Омская область.

В 11 субъектах Российской Федерации не было зарегистрировано ни одного лесного пожара: в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской, Астраханской областях, Чеченской, Карачаево-Черкесской Республиках, Ингушетии и Татарстане.

В десяти регионах пройденная огнем площадь составила менее 10 га: в Калининградской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Ростовской областях, Республиках Адыгея, Мордовия, Удмуртской и Чувашской, в Ставропольском крае.

"Полномочия по охране лесов от пожаров полностью переданы на региональный уровень. К сожалению, в Иркутской области и Республике Бурятия стало плохой традицией доводить обстановку до режима чрезвычайной ситуации. Также необходимо обратить внимание на практику необоснованного введения режима ЧС. В Бурятии режим ЧС в сезон 2016 года действовал на протяжении 104 дней, и не всегда для этого были веские основания", – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

Соб. инф.

Теги: лесные пожары

Последние новости

16:50 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюмени значительно снизилась
16:38 В праздничные дни тюменцы отправились на экскурсии
16:27 Объявлен конкурс "Читаем Онегина"
16:16 Тюменская область успешно справляется с лесными пожарами
16:05 Назначен новый глава следственного департамента МВД
15:54 В отделениях Почты России продано более миллиона страховых полисов
15:43 Криминальная пара промышляла в Тюмени кражами
15:32 Портал "Тюмень – наш дом" принимает жалобы на плохую уборку снега
15:21 Владимир Ковин: бюджет АПК на 2017 год будет не ниже прошлогоднего
15:10 Более семи тысячам тюменцев потребовалась скорая помощь в новогодние праздники
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Рождеством

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Политика

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика

Владимир Ковин: бюджет АПК на 2017 год будет не ниже прошлогоднего

В Тюменском районе открылось новое предприятие

"Роснефтегаз" завершил процедуры по сделке с фондом Катара и Glencore

Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюмени значительно снизилась

В праздничные дни тюменцы отправились на экскурсии

Объявлен конкурс "Читаем Онегина"

Спорт

Биатлонист из Тюмени завоевал два золота в Италии

Сергей Устюгов поблагодарил банк "Открытие" за поддержку

Два тюменских биатлониста примут участие в Кубке мира в составе сборной России

Происшествия

Криминальная пара промышляла в Тюмени кражами

В Заводоуковском округе ликвидировали пять пожаров

Мобильные пункты обогрева востребованы на дорогах области
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+