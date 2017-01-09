Тюменская область успешно справляется с лесными пожарами

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94 пожара произошло в Тюменской области в 2016 году. Поврежденная огнем площадь уменьшилась в 11 раз по сравнению со средними пятилетними данными, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"На протяжении лесопожарного сезона 2016 года на территории РФ всего зарегистрировано 11,02 тысячи лесных пожаров, из них на территории лесного фонда – 10,09 тысячи пожаров, что на 1,2 тысячи лесных пожаров меньше, чем в 2015 году. Общая площадь, пройденная огнем, в 2016 году составила 2,4 миллиона гектаров, что ниже средних пятилетних показателей в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

На территории лесного фонда площадь, пройденная огнем, составила 2,2 млн га, тогда как в 2015 году огнем было пройдено 2,6 млн га.

В 2016 году ущерб от лесных пожаров снизился в 3,8 раза и составляет 15 млрд рублей.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывалась в Иркутской области, где ликвидировано 1 тыс. 220 пожаров на площади 668,8 тыс. га, и в Забайкальском крае – 619 пожаров на площади 276,8 тыс. га.

В рейтинге успешности борьбы с пожарами на первом месте оказался Красноярский край. Несмотря на крайне сложную по погодным условиям лесопожарную обстановку, когда на протяжении более 60 дней не было существенных осадков, при возникновении наибольшего в России количества лесных пожаров – было ликвидировано почти 1,5 тыс. пожара – Красноярский край лишь четвертый по площади, пройденной огнем, – 214,2 тыс. га. Региону удалось справиться с лесными пожарами собственными силами, без помощи федерального резерва.

В числе регионов, улучшивших лесопожарные показатели по сравнению со среднепятилетними данными, кроме Тюменской области оказались еще девять территорий, в том числе Курганская и Омская область.

В 11 субъектах Российской Федерации не было зарегистрировано ни одного лесного пожара: в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской, Астраханской областях, Чеченской, Карачаево-Черкесской Республиках, Ингушетии и Татарстане.

В десяти регионах пройденная огнем площадь составила менее 10 га: в Калининградской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Ростовской областях, Республиках Адыгея, Мордовия, Удмуртской и Чувашской, в Ставропольском крае.

"Полномочия по охране лесов от пожаров полностью переданы на региональный уровень. К сожалению, в Иркутской области и Республике Бурятия стало плохой традицией доводить обстановку до режима чрезвычайной ситуации. Также необходимо обратить внимание на практику необоснованного введения режима ЧС. В Бурятии режим ЧС в сезон 2016 года действовал на протяжении 104 дней, и не всегда для этого были веские основания", – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

Соб. инф.