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Портал "Тюмень – наш дом" принимает жалобы на плохую уборку снега

15:32 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Сообщение на портал "Тюмень – наш дом" могут написать горожане, если в их дворах плохо убирают снег. Напомним, что с 1 по 8 января в областной столице выпала месячная норма снега.

Нужно выбрать категорию "Текущее содержание дворовой территории", подкатегорию "Неубранная дворовая территория".

Если во дворе снег убирают, но складируют его во дворе на газоне, рядом со зданием, строением или сооружением, на межквартальном проезде, рядом с колодцем (люком), то можно пожаловаться и на эту проблему, написав сообщение в категорию "Текущее содержание дворовой территории", подкатегорию "Складирование снега".

На портале "Тюмень – наш дом" можно пожаловаться на несвоевременную уборку снега на остановке общественного транспорта, на дорожном полотне остановочного кармана и на пешеходном переходе (кроме надземных) – это категория "Текущее содержание и ремонт дорог", подкатегория "Не убирают снег".

Если снег складируют в парковочном кармане, на остановке или рядом с пешеходным переходом, то в категории "Текущее содержание и ремонт дорог" пригодится подкатегория "Складирование снега".

Управляющие компании получат бесплатные талоны, чтобы в течение двух недель вывезти весь собранный во дворах снег.

Срок решения проблемы в рамках портала "Тюмень – наш дом" – восемь рабочих дней, сообщает администрация Тюмени.

Соб. инф.

Теги: уборка снега , Тюмень - наш дом

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