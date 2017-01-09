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Общественники планируют сосредоточиться на работе профсоюзных организаций

18:00 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.oprf.ru

Работу с обращениями граждан и горячей линией назвал основными направлениями работы Общественной палаты РФ в 2016 году председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.

По его словам, наиболее острые вопросы в обществе касаются именно социальной сферы.

"К нам в комиссию поступило наибольшее количество обращений. К категориям, которые требуют социальной помощи, относятся 43 миллиона пенсионеров, 13 миллионов инвалидов и один миллион многодетных семей. К сожалению, не решена до сих пор проблема бомжей, тут цифра достигает пять миллионов лиц. И, конечно, одна из самых серьезных категорий, о которой мы постоянно говорили в течение года, это люди, живущие за чертой бедности. По разным оценкам к данной категории относятся до 23 миллионов человек", - рассказал Владимир Слепак.

Член ОП РФ отметил усиленную и результативную работу горячей линии, на которую поступает огромное количество обращений - практически все они уже обработаны, сообщают в пресс-службе палаты.

"В Общественную палату стали обращаться как в инстанцию последней надежды. В 2017 году мы предполагаем еще больше взаимодействовать с органами исполнительной власти. Удивительно, что тысячи людей обращались в органы власти и не получили помощи на местах, и только написав к нам о своих проблемах добились результатов. Нам приходилось вторгаться в различные сферы деятельности: начиная с безбарьерной среды, заканчивая техническими средствами реабилитации, от прав участника Великой Отечественной войны до вопросов, связанных с необходимостью бесплатного обучения в коммерческих школах детей из социально незащищенных категорий граждан", - заявил общественник.

Всего в комиссию поступило 2 тыс. 572 обращения - это электронные жалобы через сайт и письменные заявления, отправленные по почте. Из них было обработано 2 тыс. 560 обращений, направлено в госорганы или НКО - 835, направлено в другие комиссии и принято к сведению - 45, даны обратные ответы по 1 тыс. 581 обращению, и ни один запрос не остался просроченным.

"Мы направили около 210 инициатив в органы исполнительной власти, и многие из них нашли свое решение. В частности, протокольным решением правительства в результате нашего обращения заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец, Минфину было поручено разработать закон о государственном социальном заказе. Ранее в ОП РФ состоялись нулевые слушания по данному законопроекту. Также мы выдвинули ряд социально значимых инициатив, например, оказание постоянной помощи многодетным семьям, которые живут на селе за счет натурального хозяйства", - подчеркнул Владимир Слепак.

Общественник также предложил уделить приоритетное внимание в 2017 году работе профсоюзных организаций, так как именно с их помощью решаются вопросы своевременной и полной оплаты труда, выпуска товаров народного потребления, а нормально действующее производство сможет обеспечить людям социальные гарантии.

Дарья Казакова

Теги: гражданская инициатива , социальная сфера , Общественная палата

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