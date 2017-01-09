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Объявлен конкурс "Читаем Онегина"

16:27 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Конкурс на лучшее прочтение "Евгения Онегина" принимает заявки до 15 января. Лучшие работы войдут в видеокнигу, которую опубликуют на портале Год литературы 10 февраля, в день памяти Александра Сергеевича Пушкина, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Конкурсантам предлагают выбрать один из предложенных фрагментов "Евгения Онегина" и прочитать его вслух на камеру.

Профессиональная камера на штативе и студийный фон приветствуются, но не обязательны. Камера смартфона тоже вполне подойдет. Главное помнить, что снимать нужно "по грудь" (как на паспорт) и что фон не должен отвлекать.

Чтобы создать сквозную линию во всех видеороликах, организаторы проекта просят соблюсти одно условие. Перед тем, как начать чтение, нужно взять книгу из-за кадра (ее может кто-то протянуть, взять ее с полки или со стола), и в конце так же убрать ее за кадр (протягивая собеседнику или просто откладывая).

Ролики можно присылать в виде ссылки на любой файлообменник по адресу: konkurs@godliteratury.ru до 15 января (23:55) 2017 года. В теме письма необходимо указать: Читаем Онегина. Также можно выложить ролик в социальные сети (Facebook, VK, Instagram) с хэштегом #читаемонегина.

Теги: Александр Пушкин , Евгений Онегин , конкурс

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