up

9.01.2017 понедельник

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -33..-35 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Вторая часть книги "Тобол" выйдет весной

17:01 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Продолжается подготовка к съемкам многосерийного художественного фильма "Тобол" продолжается в Тюменской области. Тем временем стало известно, что  писатель Алексей Иванов будет готов представить вторую часть своей книги, написанной по сценарию фильма уже в марте, сообщается на сайте администрации Тобольска.  

В русской литературе "Тобол", пожалуй, первый случай, когда книга выросла из сценария фильма, а не наоборот. "Роман-пеплум" - так охарактеризовал свою новую творческую работу автор. В энциклопедиях слово "пеплум" используется для обозначения жанра исторического кино, которое характеризуется масштабностью и многоплановостью изображаемых событий.

Ареной действия "Тобола" стала огромная территория Тобольской губернии, которая в XVIII веке простиралась от Уральского хребта до Аляски. 

Алексей Иванов уже представил на суд читателя первую часть своего романа "Тобол. Много званых". В начале декабря ее презентация прошла в Москве на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction и в книжных магазинах столицы. В начале 2017 года писатель обещает провести презентации новой книги также в Тюмени и Тобольске. А со второй частью романа "Тобол. Мало избранных". 

Теги: Алексей Иванов , фильм , Тобольск

Последние новости

18:00 Общественники планируют сосредоточиться на работе профсоюзных организаций
17:47 Спасатели предупредили тюменцев об аномальных холодах
17:36 В Тюмени завершено строительство проблемного жилого дома
17:25 Тюменская таможня информирует о порядке выдачи ПТС
17:13 Тюменцы предпочитают путешествовать по России
17:01 Вторая часть книги "Тобол" выйдет весной
16:50 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюмени значительно снизилась
16:38 В праздничные дни тюменцы отправились на экскурсии
16:27 Объявлен конкурс "Читаем Онегина"
16:16 Тюменская область успешно справляется с лесными пожарами
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Рождеством

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Политика

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика

В Тюмени завершено строительство проблемного жилого дома

Владимир Ковин: бюджет АПК на 2017 год будет не ниже прошлогоднего

В Тюменском районе открылось новое предприятие

Общество

Общественники планируют сосредоточиться на работе профсоюзных организаций

Спасатели предупредили тюменцев об аномальных холодах

Тюменская таможня информирует о порядке выдачи ПТС

Спорт

Биатлонист из Тюмени завоевал два золота в Италии

Сергей Устюгов поблагодарил банк "Открытие" за поддержку

Два тюменских биатлониста примут участие в Кубке мира в составе сборной России

Происшествия

Криминальная пара промышляла в Тюмени кражами

В Заводоуковском округе ликвидировали пять пожаров

Мобильные пункты обогрева востребованы на дорогах области
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+