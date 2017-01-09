Вторая часть книги "Тобол" выйдет весной

phototyumen.ru

Продолжается подготовка к съемкам многосерийного художественного фильма "Тобол" продолжается в Тюменской области. Тем временем стало известно, что писатель Алексей Иванов будет готов представить вторую часть своей книги, написанной по сценарию фильма уже в марте, сообщается на сайте администрации Тобольска.

В русской литературе "Тобол", пожалуй, первый случай, когда книга выросла из сценария фильма, а не наоборот. "Роман-пеплум" - так охарактеризовал свою новую творческую работу автор. В энциклопедиях слово "пеплум" используется для обозначения жанра исторического кино, которое характеризуется масштабностью и многоплановостью изображаемых событий.

Ареной действия "Тобола" стала огромная территория Тобольской губернии, которая в XVIII веке простиралась от Уральского хребта до Аляски.

Алексей Иванов уже представил на суд читателя первую часть своего романа "Тобол. Много званых". В начале декабря ее презентация прошла в Москве на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction и в книжных магазинах столицы. В начале 2017 года писатель обещает провести презентации новой книги также в Тюмени и Тобольске. А со второй частью романа "Тобол. Мало избранных".