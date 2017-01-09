Тюменцы предпочитают путешествовать по России

Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Российские туры вошли в тройку по популярности среди тюменских туристов наряду с Грецией и Кипром. Спрос на внутренний туризм возрос, отмечают специалисты по туризму.

Как сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в туристической фирме "Горячие туры", предпочтение внутреннего туризма зарубежному отдыху обусловлено отсутствием альтернатив: Египет по-прежнему закрыт, в Турции еще не стабильна ситуация внутри страны, а на дальние перелеты в Таиланд или на Шри-Ланку готовы не все.

Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край и Крым. Туризм на российские юга будет на пике и летом 2017 года, если авиакомпании организуют прямые рейсы в Сочи и Симферополь. Уже в начале января тюменцы интересуются турами в Сочи, в частности, на горнолыжные курорты "Ясная поляна" и "Роза Хутор". Многие побывали там в 2016 году и остались довольны сервисом и отдыхом.

Также путешественники хотят отправиться на экскурсию в Москву, Санкт-Петербург и Казань. По словам менеджеров по туризму, "Золотым кольцом России" интересуются примерно два человека из 100.

"Среди российских городов тюменцам интересен также Екатеринбург, - сообщил "Тюменской линии" менеджер по внутреннему туризму туристического оператора "Глобус-турс" Евгений Кузаков. – Туры в Уральском регионе набирают популярность. В Екатеринбурге мы водим группы на обзорные экскурсии по столице Среднего Урала, обязательно заезжаем в Храм на крови и на смотровую площадку бизнес-центра "Высоцкий" (52 этаж)".

Самым популярным туром выходного дня остается поездка в Тобольск: экскурсия проводится раз в две недели вне зависимости от сезона года. Тюменцы посещают музеи, исторические памятники, для них организуют прогулку по реке Тобол.

"Об этом туре есть поговорка среди туристов: Тобольск нужно увидеть во все времена года", - дополнил Евгений Кузаков.

Экзотикой для российского туризма остается Алтай. Туры на Байкал собираются в индивидуальном порядке. Желающим подняться на Белокуриху можно заручиться поддержкой туроператора или же отправиться в путь самостоятельно.

"Летом 2016-го мы семьей ездили на Алтай своим ходом. Природа там потрясающая. Мы совершили восхождение на Белокуриху, - поделилась с "Тюменской линии" представитель общества туристов "Тректур" Анна Чикишева. - Впрочем, в горы можно не подниматься, а насладиться красотой Шавлинских озер".

Анна Чикишева рассказала, что среди туров выходного дня у треккеров самым популярным направлением остается национальный парк "Таганай". Традиционный тур тюменские походники совершают на гору Иремель (в республике Башкортостан, на границе с Челябинской областью), в национальный парк "Зюраткуль" (западный склон Уральских гор), в природный парк "Оленьи ручьи" (недалеко от Екатеринбурга).

"Эти направления ближе всего, сходить в поход можноза выходные, - рассказала Анна Чикишева. – Часто с нами в путешествие отправляются семьи с детьми, поскольку для этого нужна средняя физическая подготовка. Более подготовленным мы предлагаем отправиться с нами на Эльбрус и на минеральные воды Кавказа".

Среди экстремальных туристов остаются популярными сплавы по реке Ай и Чусовая.

Чтобы узнать, какой из уголков России подходит больше всего для увлекательного путешествия в 2017 году, можно пройти тест по ссылке.

Ирина Ромашкина