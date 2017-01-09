up

9.01.2017 понедельник

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -33..-35 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы предпочитают путешествовать по России

17:13 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Российские туры вошли в тройку по популярности среди тюменских туристов наряду с Грецией и Кипром. Спрос на внутренний туризм возрос, отмечают специалисты по туризму.

Как сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в туристической фирме "Горячие туры", предпочтение внутреннего туризма зарубежному отдыху обусловлено отсутствием альтернатив: Египет по-прежнему закрыт, в Турции еще не стабильна ситуация внутри страны, а на дальние перелеты в Таиланд или на Шри-Ланку готовы не все.

Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край и Крым. Туризм на российские юга будет на пике и летом 2017 года, если авиакомпании организуют прямые рейсы в Сочи и Симферополь. Уже в начале января тюменцы интересуются турами в Сочи, в частности, на горнолыжные курорты "Ясная поляна" и "Роза Хутор". Многие побывали там в 2016 году и остались довольны сервисом и отдыхом.

Также путешественники хотят отправиться на экскурсию в Москву, Санкт-Петербург и Казань. По словам менеджеров по туризму, "Золотым кольцом России" интересуются примерно два человека из 100.  

"Среди российских городов тюменцам интересен также Екатеринбург, - сообщил "Тюменской линии" менеджер по внутреннему туризму туристического оператора "Глобус-турс" Евгений Кузаков. – Туры в Уральском регионе набирают популярность. В Екатеринбурге мы водим группы на обзорные экскурсии по столице Среднего Урала, обязательно заезжаем в Храм на крови и на смотровую площадку бизнес-центра "Высоцкий" (52 этаж)".

Самым популярным туром выходного дня остается поездка в Тобольск: экскурсия проводится раз в две недели вне зависимости от сезона года. Тюменцы посещают музеи, исторические памятники, для них организуют прогулку по реке Тобол.

"Об этом туре есть поговорка среди туристов: Тобольск нужно увидеть во все времена года", - дополнил Евгений Кузаков.

Экзотикой для российского туризма остается Алтай. Туры на Байкал собираются в индивидуальном порядке. Желающим подняться на Белокуриху можно заручиться поддержкой туроператора или же отправиться в путь самостоятельно.

"Летом 2016-го мы семьей ездили на Алтай своим ходом. Природа там потрясающая. Мы совершили восхождение на Белокуриху, - поделилась с "Тюменской линии" представитель общества туристов "Тректур" Анна Чикишева. - Впрочем, в горы можно не подниматься, а насладиться красотой Шавлинских озер".

Анна Чикишева рассказала, что среди туров выходного дня у треккеров самым популярным направлением остается национальный парк "Таганай". Традиционный тур тюменские походники совершают на гору Иремель (в республике Башкортостан, на границе с Челябинской областью), в национальный парк "Зюраткуль" (западный склон Уральских гор), в природный парк "Оленьи ручьи" (недалеко от Екатеринбурга).

"Эти направления ближе всего, сходить в поход можноза выходные, - рассказала Анна Чикишева. – Часто с нами в путешествие отправляются семьи с детьми, поскольку для этого нужна средняя физическая подготовка. Более подготовленным мы предлагаем отправиться с нами на Эльбрус и на минеральные воды Кавказа".

Среди экстремальных туристов остаются популярными сплавы по реке Ай и Чусовая.

Чтобы узнать, какой из уголков России подходит больше всего для увлекательного путешествия в 2017 году, можно пройти тест по ссылке.

Ирина Ромашкина

Теги: туристы , спортивный туризм , Байкал , туризм

Последние новости

18:00 Общественники планируют сосредоточиться на работе профсоюзных организаций
17:47 Спасатели предупредили тюменцев об аномальных холодах
17:36 В Тюмени завершено строительство проблемного жилого дома
17:25 Тюменская таможня информирует о порядке выдачи ПТС
17:13 Тюменцы предпочитают путешествовать по России
17:01 Вторая часть книги "Тобол" выйдет весной
16:50 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюмени значительно снизилась
16:38 В праздничные дни тюменцы отправились на экскурсии
16:27 Объявлен конкурс "Читаем Онегина"
16:16 Тюменская область успешно справляется с лесными пожарами
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Рождеством

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Политика

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика

В Тюмени завершено строительство проблемного жилого дома

Владимир Ковин: бюджет АПК на 2017 год будет не ниже прошлогоднего

В Тюменском районе открылось новое предприятие

Общество

Общественники планируют сосредоточиться на работе профсоюзных организаций

Спасатели предупредили тюменцев об аномальных холодах

Тюменская таможня информирует о порядке выдачи ПТС

Спорт

Биатлонист из Тюмени завоевал два золота в Италии

Сергей Устюгов поблагодарил банк "Открытие" за поддержку

Два тюменских биатлониста примут участие в Кубке мира в составе сборной России

Происшествия

Криминальная пара промышляла в Тюмени кражами

В Заводоуковском округе ликвидировали пять пожаров

Мобильные пункты обогрева востребованы на дорогах области
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+