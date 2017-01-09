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Тюменская таможня информирует о порядке выдачи ПТС

17:25 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.autostat.ru

С 1 января 2017 года для выдачи паспорта транспортного средства (ПТС) необходимо оснащение автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщает Тюменская таможня Уральского таможенного управления. Информация о таком оснащении должна содержаться в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства.

С 1 января 2017 года в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877, вводится требование к оснащению выпускаемых в обращение автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб.

Согласно положению о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденным Приказом МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 23 июня 2006 г. N 496/192/134, с 1 января 2017 года в паспорт транспортного средства в раздел "Особые отметки" в обязательном порядке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств.

Данное требование распространяется на транспортные средства, оснащенные устройством вызова экстренных оперативных служб, информация о котором содержится в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства.

При наличии действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного до 1 января 2017 года и не содержащего информации об оснащении транспортного средства устройством вызова экстренных служб, паспорт транспортного средства может быть оформлен.

Теги: автомобиль , Тюменская таможня

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