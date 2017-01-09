В Тюмени завершено строительство проблемного жилого дома

minstroyrf.ru

Завершено строительство 11-этажного жилого дома на ул. Академика Сахарова - Просторная - Лебяжья в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Главное управление строительства Тюменской области выдало заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, нормативных актов и проектной документации застройщику ЗАО "Сиб-Инвест".

Напомним, строительство дома началось в 2013 году. Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в третьем квартале 2015 года. Но обязательства застройщик не выполнил и несколько раз переносил сроки завершения строительства. Возведение объекта было постановлено на контроль органов прокуратуры и правительства Тюменской области. В декабре 2015 года по материалам прокуратуры Ленинского округа Тюмени было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

На внеочередном заседании рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья в октябре 2016 года прокурор Тюменской области Владимир Владимиров в жесткой форме потребовал от руководителя застройщика принять все меры для завершения строительства дома до конца 2016 года, что в итоге и было сделано.

В ближайшее время застройщик планирует обратиться в администрацию Тюмени с заявлением о вводе дома в эксплуатацию.