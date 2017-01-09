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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюмени значительно снизилась

16:50 09 января 2017 | mobile | | print версия для печати
depzdrav.yanao.ru

11 тыс. 688 человек с признаками ОРВИ обратились в лечебные учреждения Тюмени и области в первую неделю января 2017 года. Выявлено 67 случаев заболевания гриппом (H3N2).

В предпоследнюю неделю 2016 года был отмечен наибольший прирост заболевших — около 22 тыс. человек, в последнюю неделю наблюдался спад — заболели 16 тыс. человек.

Общее превышение эпидпорога теперь составляет 1%. Наибольшее снижение отмечено в категории взрослых граждан - прирост уменьшился на 37%, общее сокращение прироста составило 29%.

Медицинские работники отмечают, что снижение связано как с праздниками, когда уменьшалось общение в организованном коллективе, с морозами, когда отдыхали школьники, так и с сознательностью людей, которые не забывали о профилактических мерах.

Однако на этой неделе на работу выходят взрослые граждане, на следующей неделе начнет учебу большая часть школьников области, поэтому стоит ожидать подъема заболеваемости. Медицинские работники напоминают, что профилактические меры необходимо продолжать.

В учреждениях здравоохранения продолжается масочный режим, введенный 19 декабря: в поликлиниках организовано разведение потоков пациентов, отложены некоторые плановые мероприятия, в стационарах ограничено посещение больных.

Не стоит заниматься самолечением. Нужно обратиться в лечебное учреждение либо вызвать врача на дом, призывает департамент здравоохранения Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: профилактика , здравоохранение , грипп , ОРВИ

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