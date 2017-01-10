Airbus А320 вернулся в аэропорт Сургута из-за запаха гари

www.airport-surgut.ru

Обстоятельства вынужденной посадки воздушного судна Airbus А320 проверяются в Ханты-Мансийском автономном округе.

8 января около 10 часов по местному времени в аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Сургут – Москва (Шереметьево). По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, командир воздушного судна во время полета почувствовал запах гари и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 134 пассажира, 6 членов экипажа. Самолет благополучно приземлился. Никто из пассажиров не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.