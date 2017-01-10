Семьи из Ноябрьска могут получить землю под строительство жилья в Тюмени

Фото ТРО партии "Единая Россия"

В Ноябрьске многодетные семьи, претендующие на получение земельного участка, должны до 1 апреля пройти перерегистрацию в департаменте имущественных отношений, сообщается на сайте администрации города.

Если этого не сделать, то семью снимут с учета. Кроме того, необходимо определиться, где они хотят получить земельный участок - в Ноябрьске или в Тюменской области.

В прошлом году участки получили 14 семей, имеющие трех и более детей. Кроме того, 15 семьям выдали социальную выплату. В департамент имущественных отношений поступило 800 заявлений от многодетных семей, сообщает "Север-Пресс".

Выступая перед депутатами с ежегодным отчетом, глава Ноябрьска Алексей Романов сообщил, что в 2017 году город намерен кардинально продвинуться в вопросе предоставления земельных участков многодетным семьям. "Мы надеемся, что в городской черте выделим не менее ста участков под индивидуальное строительство", - сказал он.