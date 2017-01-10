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Питер Гут приедет дирижировать Тюменским филармоническим оркестром

12:27 10 января 2017 | mobile | | print версия для печати
budzma.by

Австрийский дирижер Питер Гут возглавит традиционный концерт Тюменского филармонического оркестра 13 января в концертом зале им. Ю. Гуляева, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Питер Гут - продолжатель традиций Иоганна Штрауса. Он окончил Венскую музыкальную академию, затем учился в Московской консерватории у Давида Ойстраха. Будучи знатоком венской музыки, Питер Гут получил дирижерские ангажементы от более сотни ведущих оркестров и известных фестивалей: его карьера развивается в крупнейших музыкальных центрах мира.

Питер Гут выступает на гала-концертах и гастролирует со многими знаменитыми симфоническими оркестрами, среди которых Лондонский Королевский филармонический оркестр, Токийский симфонический оркестр, NHK Симфонический оркестр Сан-Франциско и Цюрихский Тонхалле-оркестр.

Питер Гут неоднократно проводил новогодние концерты „Salute to Vienna“ в токийском Сантори-холле и нью-йоркском Линкольн-центре, а также в других известных концертных залах. Он аккомпанировал многим прославленным певцам, был музыкальным руководителем Фестиваля венской оперетты в Японии и дирижировал новыми постановками оперетт в оперных театрах, а также телевизионными версиями спектаклей "Веселая вдова", "Летучая мышь" и "Цыганский барон" на Испанском телевидении (RTVE).

В России маэстро давно сотрудничает с ведущими симфоническими и камерными коллективами. Он выступал в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале им. П. И. Чайковского, в Московском международном Доме музыки, а также на открытии фестиваля "Дни Вены".

Существенное место в деятельности дирижера занимает работа со Штраусовским фестивальным оркестром Вены, который он основал в 1978 году и возглавляет по сей день.

Это символично для традиций Тюменской филармонии. Ежегодно тюменский оркестр провожает Старый Новый год концертом под звуки произведений Иоганна Штрауса.

13 января в 19 часов в программе вечера гостей филармонии ждут два отделения из произведений австрийского композитора. Тюменцы услышат польки "Трик-трак", "Путь свободен", "Кукушка и соловей", "По телефону",  "Без удержа в любви и танце" и "Волшебные пули", "Русский марш", вальсы "Весенние голоса", "Вино, женщины и песни", "На прекрасном голубом Дунае" и "Императорский вальс".

Теги: Питер Гут , Тюменский симфонический оркестр , Тюменская филармония

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