Тюменские автоинспекторы помогли дальнобойщикам на федеральной трассе

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Водителям и пассажирам шести автомобилей понадобилась помощь на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе 9 января.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, из-за технических неисправностей не могли самостоятельно продолжать движение шесть грузовых автомобилей из Тюменской и Свердловской областей, Башкирии, Удмуртии и города Благовещенска, а также "Ленд Ровер" из Югры. Всех водителей и пассажиров инспекторы обогрели в патрульных автомобилях, помогли эвакуировать и отремонтировать транспорт.

В окрестностях областного центра автоинспекторы пришли на помощь водителям на Салаирском и Старом Тобольском тракте. На Салаирском тракте до ближайшей СТО доставили сломавшийся автомобиль "БМВ".

На Салаирском тракте сейчас инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС реанимируют замерзший грузовой "МАЗ" с полуприцепом-цистерной, у которого заглох двигатель и вышел воздух из тормозной системы.

ГИБДД призывает автомобилистов в условиях экстремально низких температур не рассчитывать на успешный ремонт только своими силами, а сразу вызывать на помощь ГИБДД или МЧС.