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Ямальские путешественники перенесли заезд на собачьих упряжках из-за морозов

13:21 10 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Ямальские путешественники из Русского географического общества, планирующие в январе проехать на упряжке из 12 -ти собак породы "хаски" 300 км в рамках подготовки к экспедиции в самую северную точку Тазовского района Ямала – остров Шокальского, не смогли это сделать из-за 50-градусных морозов 

Они провели пробный заезд на 80 км по территории Надымского района.

По словам организатора и идейного вдохновителя экспедиции Дмитрия Ждана (Новый Уренгой), главной целью пробного заезда было тестирование вспомогательной техники – двух снегоходов и "мотособаки" (буксира). Изначально планировалось преодолеть в период с 2 по 7 января дистанцию в 300 км от поселка Ягельный (Надымский район) до Нового Уренгоя. Однако в планы вмешалась погода. 

Несмотря на то, что полностью задача не была выполнена, путешественники отмечают, что получена важная информация, которая поможет в большой экспедиции на остров Шокальского. "Тестовый заезд на 300 км мы осуществим в марте. Стартовать ориентировочно будем из Нового Уренгоя. Техника должна быть основательно проверена перед началом экспедиции на остров Шокальского", - сказал Дмитрий Ждан.

В связи с корректировкой подготовки сама экспедиция на остров Шокальского перенесена на 2018 год, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Экспедиция в самую северную точку Тазовского района ЯНАО – остров Шокальского приурочена к Году экологии, 100-летию заповедного дела в России. Она будет осуществлена в рамках проекта ARCTIC SPIRIT, стартовавшего в 2012 году и посвященного созданию и развитию питомника северных ездовых собак в ЯНАО (Yamal Quest "Школа юного каюра"). По мнению членов группы, от успеха экспедиции может зависеть будущее ездового собаководства на Ямале.

Старт запланирован в Новом Уренгое. Далее – Коротчаево – Уренгой – Новозаполярный – Тазовский – Находка – Антипаюта – Гыда – Гыданский заповедник – остров Шокальского – Штормовой – Хонорасале – Тадебя-Яха – Хасрё – Сеяха – Яптик-Сале – Мыс Каменный – Новый Порт – Яр-Сале – Аксарка – Салехард.

Среди участников экспедиции на остров Шокальского действительные члены Русского географического общества: Дмитрий Ждан (Новый Уренгой) – организатор и идейный вдохновитель экспедиции, сотрудник ООО "Газпром добыча Ямбург", Михаил Глушков (п. Ягельный, Надымский район) – основатель проекта ARCTIC SPIRIT, каюр, сотрудник Ягельного ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск", Анатолий Грачев (п. Ягельный ) – помощник каюра, сотрудник отряда Противопожарной службы ЯНАО по Надымскому району, Данил Хусаинов (Новый Уренгой) – фотохудожник, сотрудник ООО "Газпром добыча Ямбург" (фото- и видеоподдержка экспедиции) и Олег Капкаев (Санкт-Петербург) – российский путешественник, мотокастомайзер, дизайнер, бизнесмен, общественный деятель (техническая поддержка экспедиции).

Теги: Ямал , собаководство , Год экологии , экспедиция

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