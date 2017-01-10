Тобольский музей-заповедник выпустит каталог сувениров

tiamz.ru

Иллюстрированный каталог брендовых подарков и сувениров скоро появится в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике. Специалисты трудятся над подборкой фотоматериалов и оформлением проекта, сообщает пресс-служба учреждения.

"Необходимость в каталоге есть. Во-первых, музей-заповедник значительно расширил ассортимент брендовой продукции, а во-вторых, за прошедший год мы открыли новые сувенирные лавки в наших музейных комплексах. Все это говорит о том, что сувениры, которые мы создаем, пользуются спросом у посетителей. И как же в этом случае обойтись без упорядоченного каталога?", – рассказала специалист отдела сервисного обслуживания Юлия Дубченко.

По мнению сотрудников музея-заповедника, с появлением каталога с красочными фотографиями и прайс-листом посетителям будет проще выбрать подарок на любой вкус.