В Тобольске заболеваемость ОРВИ не достигла эпидпорога

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6 тыс. человек обратились за медицинской помощью по поводу сезонных заболеваний в Тобольске и Тобольском районе с октября 2016 года. Из них половина — дети. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.

На лечении в областной больнице №3 находятся 13 человек с тяжелыми формами пневмонии. Ситуация контролируемая и некритическая, сообщает администрация Тобольского района.

"По Тобольску и району сложилась стабильная ситуация по сезонным заболеваниям. Это заслуга ответственных горожан, сделавших прививку от гриппа себе и детям", - подчеркнула заместитель главного врача по поликлинической работе Юлия Зенкова.

При первых признаках ОРВИ необходимо сразу обратиться в пункт неотложной медицинской помощи в центральной поликлинике 4 мкр. на первом этаже.

Вызов врача на дом — неотложная помощь (для взрослых граждан): (3456) 25-37-50.

Вызов врача на дом — неотложная помощь (для детей): (3456) 25-27-79, 25-26-86.

Соб. инф.