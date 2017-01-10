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Экспозиция "Убийство Распутина" Юсуповского дворца попала в Топ-50 направлений "темного туризма"

15:54 10 января 2017 | mobile | | print версия для печати
yusupov-palace.ru

Портал Atlas Obscura, специализирующийся на "темном туризме", назвал топ-50 достопримечательностей и направлений 2017 года. Россия в списке представлена экспозицией "Убийство Распутина" в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. Топ опубликован на официальном сайте проекта, сообщает Лента.ру.

Рассказывая об экспозиции, составители рейтинга напомнили, что в 2017 году исполняется 100 лет Октябрьской революции. "Этот роскошный дом в Санкт-Петербурге — место, где с убийством почти бессмертного Распутина запустился процесс [революции]", — пишут авторы.

Кроме того, в неранжированный список вошли дискотека Аяла в кубинском городе Тринидад, так называемая Олимпийская деревня Гитлера, построенная к Играм 1936 года, граффити с Дэвидом Боуи в английском Веллинге, стеклянный подвесной мост в Китае, мемориал "Союз-11" в Казахстане и другие.

Понятие "темный туризм" (Dark Tourism) впервые появилось на страницах журнала International Journal of Heritage Studies в 1996 году. В обиход оно вошло четыре года спустя, когда два профессора Шотландского университета Малкольм Фоули и Джон Леннон выпустили в свет книгу "Темный туризм". Изначально под ним понимались направления путешествий, связанные с местами трагедий, однако позднее понятие расширилось, включив в себе и другие труднодоступные, а также находящиеся на грани исчезновения объекты.

Ранее Россия вошла в список 10 лучших туристических направлений 2017 года по версии британской газеты Daily Mail и топ круизных направлений по версии The Telegraph.

Напомним, что музей Григория Распутина расположен в Тюменской области на родине Распутина в селе Покровское (84 км Тобольского тракта). В основу экспозиции легли личные вещи семьи Распутина: посуда, мебель, иконы, подлинный наличник с уничтоженного распутинского дома. Уникальные фотографии с дарственными надписями, личные записки и письма Распутина.

Теги: Григорий Распутин , туризм

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