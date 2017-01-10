Тобольская больница получила признание пациентов

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Областная больница №3 получила высшую оценку пациентов, чье мнение учитывалось при составлении рейтинга больниц и поликлиник, оказывающих медпомощь в стационарных условиях.

Рейтинг, который составил общественный совет департамента здравоохранения Тюменской области по итогам 2016 года, учитывал удовлетворенность пациентов обслуживанием, открытость информации об организации, комфортные условия и доступность, особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Принимались во внимание доброжелательность, вежливость и компетентность работников, время ожидания предоставления услуг и удовлетворенность их качеством в целом.

В 2017 году в ОКБ №3 запланирован полный переход на электронные медицинские карты, переоснащение компьютерным оборудованием в стационаре и отделениях поликлиники, внедрение системы управления медицинскими процессами.

Учреждение нацелено на развитие высокотехнологичных операций в акушерстве и гинекологии, артроскопических операций в травматологии, внедрение рентгенэндоваскулярных технологий при острых нарушениях мозгового кровообращения и эндопротезирования плечевого сустава, сообщает пресс-служба ОКБ №3.

Соб. инф.