Водителей призывают перевозить детей правильно

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Более 200 детей-пассажиров пострадали на дорогах в Тюменской области в 2016 году. Количество дорожных аварий с участием юных пассажиров на дорогах региона снизилось на 8%, но возросло число погибших.

В 177 ДТП (в 2015 году – 192) получили травмы 211 детей, погибли семь (в 2015 году – трое). Шесть из семи погибших - дети в возрасте до 12 лет.

Всего с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет зарегистрировано 143 ДТП, пострадали 174 ребенка. В десяти случаях дети перевозились без удерживающих устройств (погибли два ребенка, получили травмы 11).

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в 2016 году за нарушение правил перевозки детей привлекли к административной ответственности 15 тыс. 353 водителя.

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна выполняться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств, напоминает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Соб. инф.