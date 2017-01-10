СИБУР и Криогенмаш заключили соглашение о поставках промышленных газов на "ЗапСибНефтехим"

СИБУР и компания "Криогенмаш" (входит в группу ОМЗ) заключили соглашение о строительстве производства промышленных газов на строящемся комплексе "Запсибнефтехим".

Промышленные газы – азот и сухой сжатый воздух - будут обеспечивать работу всех ключевых объектов "ЗапСибНефтехима", начиная с основных технологических установок и заканчивая объектами общезаводского хозяйства. Сухой сжатый воздух обеспечивает управление технологическими процессами, а азот их безопасность.

По условиям соглашения, дочерняя компания "Криогенмаша" - "Криогенмаш-Газ-Тобольск" - выступит одновременно проектировщиком, поставщиком оборудования и подрядчиком при строительстве на территории "ЗапСибНефтехима" установки производства сухого воздуха и азота. После ввода установки в эксплуатацию "Криогенмаш-Газ-Тобольск" будет осуществлять операционное управление установкой и поставлять промышленные газы на "ЗапСибНефтехим" на долгосрочной основе. "ЗапСибНефтехим", в свою очередь гарантирует приобретение определенного объема промышленных газов по заранее установленной формульной цене.

Проектная мощность нового производства составит до 37 тыс. нм3/час по азоту и до 28 тыс. нм3/час по сухому сжатому воздуху, что позволит полностью обеспечить потребности "ЗапСибНефтехима" в промышленных газах, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

"Производство промышленных газов не является профильным для СИБУРа бизнесом. В связи с этим мы стремимся сотрудничать с ведущими представителями данной отрасли, такими как "Криогенмаш", для заключения соглашений, предполагающих организацию поставки промышленных газов по схеме аутсорсинга. Это позволяет компании сосредоточиться на производстве нефтехимических продуктов для максимально полного удовлетворения потребностей наших клиентов", - прокомментировал исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов.

"Криогенмаш активно развивает направление поставок технических газов по схеме аутсорсинга. Мы строим воздухоразделительное оборудование и впоследствии его самостоятельно эксплуатируем, а заказчик получает технические газы необходимого качества и в нужном объеме. Новый проект с СИБУРом - уже восьмой для нашего предприятия на территории России" - рассказал генеральный директор ПАО "Криогенмаш" Сергей Хрусталев.

Компании AirProducts, Linde Gas, "Криогенмаш" уже поставляют по аналогичной схеме промышленный газ на площадки СИБУРа в Воронеже, Дзержинске и Томске. Компания Air Liquide обеспечивает промгазами совместное предприятие СИБУРа и группы Solvay "РусВинил". В 2017 году по схеме аутсорсинга планируется пуск новых установок Air Products и Air Liquide на пермской и кстовской площадках СИБУРа соответственно.