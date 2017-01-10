Тюменский вуз признан лучшей кузницей кадров для сферы физической культуры и спорта

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Лучшим вузом, обучающим студентов по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта по итогам 2015-2016 учебного года, признан Тюменский государственный университет.

В Министерстве образования и науки РФ объявили победителей и призеров Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов.

Как сообщают в управлении стратегических коммуникаций вуза, это не первый успех ТюмГУ в подобных конкурсах. Высокой оценки университет удостоили за планомерную многогранную деятельность по укреплению материально-технической базы для активного отдыха и занятий спортом высших достижений, за многочисленные массовые физкультурно-оздоровительные акции и победы студентов на крупнейших всероссийских и международных стартах, за создание в вузе всеобъемлющей атмосферы здорового образа жизни.

Соб.инф.