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В Тюмени автобус сбил пожилую женщину

13:10 10 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Три аварии, в которых пострадали люди, произошли в Тюмени 9 января. 

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, нетрезвый водитель спровоцировал ДТП днем на ул. Республики, 211. На автомобиле "Лифан" 35-летний водитель нарушил правила дистанции, произошло столкновение с "Тойотой". В результате столкновения у 27-летней пассажирки "Тойоты" медики подозревают перелом шейного отдела позвоночника и ушиб.

19-летний автомобилист на автомобиле "Лада Гранта" не смог выбрать безопасную дистанцию на ул. Широтной, 123. Произошло столкновение "Лады", "КИА" и "Рено". В этой аварии пострадала 30-летняя водитель "КИА", у нее ушибы.

Два пожилых пешехода получили серьезные травмы в авариях. В Тюмени 77-летнюю пенсионерку сбил автобус "МАН" на ул. Барнаульской, 38. Бабушка переходила улицу вне пешеходного перехода, она получила перелом ребер. В Тобольске на ул. Знаменского, 62 "Тойота Камри" сбила 80-летнюю женщину, она переходила улицу вне пешеходного перехода. У пострадавшей перелом и ушибы.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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