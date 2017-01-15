В Тюменской области в 2017 году взнос на капремонт не вырастет

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Взнос на капитальный ремонт в Тюменской области в 2017 году не вырастет и останется на том же уровне. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заместитель директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Оксана Буй.

Жители региона, по ее словам, по-прежнему будут платить 7 рублей 50 копеек за квадратный метр.

"И у нас нет информации о том, что размер ежемесячного взноса будет меняться", - пояснила она.

В ряде субъектов России минимальный взнос был повышен на сумму от 5 до 20%.

Напомним, что в соответствии с Жилищным кодексом России, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны оплачивать ежемесячные взносы на капремонт. В противном случае, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а впоследствии задолженность взыскивается в судебном порядке. Кроме того, возмещаются судебные издержки регионального оператора.

Борис Олейник