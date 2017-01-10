Студент из Тюмени - второй на международных соревнованиях по сетевым технологиям

Фото с сайта ЯрГУ

Студент Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Максим Иванов занял второе место в очном финале Международной студенческой олимпиады по сетевым технологиям "Зимние игрища" в Ярославле.

В отборочных онлайн-турах в 2016 году приняли участие более 350 молодых сетевых специалистов из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдавии, Словакии и Туркменистана. Организатор олимпиады - Академия Cisco при ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

По результатам отборочного турнира в финальные соревнования прошли студенты Ярославского, Владимирского, Смоленского и Тюменского госуниверситетов, Уральского федерального университета, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича и московского колледжа предпринимательства №11.

Студенты в течение четырех часов выполняли комплексную работу на сетевом оборудовании по поиску и устранению проблем в существующих сетях, решали логические задачи. Максим Иванов уступил лишь студенту из Смоленска.

Ранее Максим Иванов успешно выступил в составе команды ИМиКН ТюмГУ в региональном полуфинале крупнейшего мирового турнира по спортивному программированию – ACM ICPC, который проходил в Санкт-Петербурге, сообщают в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Соб.инф.