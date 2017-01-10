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Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть и стабильность российской экономики

14:05 10 января 2017 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

2017 год должен стать для российской экономики относительно стабильным, считают эксперты РЭУ им. Г.В.Плеханова. Способствовать этому будут растущие цены на нефть, сохранение высокого уровня процентных ставок и приток иностранных инвестиций.

"Ожидаемое увеличение стоимости барреля нефти обуславливается двумя главными причинами. Во-первых, значительное влияние на рынок окажет решение ОПЕК о сокращении добычи, которое будет соблюдаться не только членами данной организации, но и странами, не входящими в нее. Во-вторых, высока вероятность, что в наступившем году наметится рост спроса на черное золото. В совокупности эти факторы обеспечат цены на нефть в диапазоне 55-65 долл. за баррель. Дальнейший же рост стоимости будут ограничивать американские добывающие компании: логично предположить, что соразмерно росту цен они увеличат и разработку сланцевых месторождений", - отметил доцент кафедры банковского дела Лазарь Бадалов.

А вот ставки на денежном рынке будут снижаться более стремительно, и особенно ярко это почувствуют держатели банковских депозитов. Ввиду прекращения в 2017 году действия господдержки, по ипотечным кредитам, напротив, может наметиться рост ставок. Данное явление окажется краткосрочным, и уже с середины года они вернутся на уровень, существовавший при субсидировании.

Ранее, во время расширенного заседания, участие в котором приняли все главы муниципальных районов, а также члены областного правительства, губернатор Тюменской области Владимир Якушев обозначил основные вызовы 2017 года.

"Сигналов, что будет какой-то прорыв в экономике, нет. Вся наша деятельность должна быть направлена на то, чтобы дать достойный отпор новым вызовам. Инвестиционные программы нефтегазовых компаний вряд ли будут увеличиваться и это напрямую отразится на обрабатывающих производствах, работающих на ТЭК. Нам необходимо минимизировать все риски, которые возникнут. Региональные власти стараются оказать максимальную помощь предприятиям, проводя активную лоббистскую политику. В Тюменской области зафиксированы проблемы с выплатой заработной платы, в 2017 году совместно с областной прокуратурой и другими структурами нам предстоит системная и сложная работа по решению этих вопросов", -   отметил он.

Власти Тюменской области также продолжат работу по привлечению иностранных инвестиций. Эксперты считают, что  российский рынок будет привлекать зарубежных инвесторов. Этому же будет способствовать снижение геополитических рисков. 

Теги: инвестиции , экономическое развитие , Владимир Якушев

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