Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть и стабильность российской экономики

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2017 год должен стать для российской экономики относительно стабильным, считают эксперты РЭУ им. Г.В.Плеханова. Способствовать этому будут растущие цены на нефть, сохранение высокого уровня процентных ставок и приток иностранных инвестиций.

"Ожидаемое увеличение стоимости барреля нефти обуславливается двумя главными причинами. Во-первых, значительное влияние на рынок окажет решение ОПЕК о сокращении добычи, которое будет соблюдаться не только членами данной организации, но и странами, не входящими в нее. Во-вторых, высока вероятность, что в наступившем году наметится рост спроса на черное золото. В совокупности эти факторы обеспечат цены на нефть в диапазоне 55-65 долл. за баррель. Дальнейший же рост стоимости будут ограничивать американские добывающие компании: логично предположить, что соразмерно росту цен они увеличат и разработку сланцевых месторождений", - отметил доцент кафедры банковского дела Лазарь Бадалов.

А вот ставки на денежном рынке будут снижаться более стремительно, и особенно ярко это почувствуют держатели банковских депозитов. Ввиду прекращения в 2017 году действия господдержки, по ипотечным кредитам, напротив, может наметиться рост ставок. Данное явление окажется краткосрочным, и уже с середины года они вернутся на уровень, существовавший при субсидировании.

Ранее, во время расширенного заседания, участие в котором приняли все главы муниципальных районов, а также члены областного правительства, губернатор Тюменской области Владимир Якушев обозначил основные вызовы 2017 года.

"Сигналов, что будет какой-то прорыв в экономике, нет. Вся наша деятельность должна быть направлена на то, чтобы дать достойный отпор новым вызовам. Инвестиционные программы нефтегазовых компаний вряд ли будут увеличиваться и это напрямую отразится на обрабатывающих производствах, работающих на ТЭК. Нам необходимо минимизировать все риски, которые возникнут. Региональные власти стараются оказать максимальную помощь предприятиям, проводя активную лоббистскую политику. В Тюменской области зафиксированы проблемы с выплатой заработной платы, в 2017 году совместно с областной прокуратурой и другими структурами нам предстоит системная и сложная работа по решению этих вопросов", - отметил он.

Власти Тюменской области также продолжат работу по привлечению иностранных инвестиций. Эксперты считают, что российский рынок будет привлекать зарубежных инвесторов. Этому же будет способствовать снижение геополитических рисков.