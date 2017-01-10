В Тюмени действуют мошенники под видом работодателей

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Мошенники, занимающиеся хищением денег под предлогом трудоустройства, похитили 4 тыс. 950 рублей у жителя Тюмени.

Правонарушители размещают объявления на сайтах о трудоустройстве на работу водителем. Граждане звонят на номер телефона, где им сообщают о том, что они приняты и им необходимо подъехать, чтобы пройти несколько процедур. Доверчивые граждане соглашаются. В этот момент злоумышленники просят потенциального работника перевести им на счет мобильного телефона деньги, которые ему якобы вернут, когда он приедет для заключения трудового договора. Дальше мошенники исчезают, а номер телефона не отвечает.

Сотрудники полиции просят ни в коем случае не сообщать неизвестным лицам персональные данные, данные банковских карт, не выполнять по их просьбе никаких банковских операций, не переводить им деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.

Телефоны дежурной части: 291-600 или 02, в круглосуточном режиме работает телефон доверия.

Соб. инф.