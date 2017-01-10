В Тюменской области в 2016 году снизилась смертность от болезней сердца и сосудов

admtyumen.ru

Сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, офтальмология стали приоритетными профилями в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. На них приходится более 80% объемов такой помощи.

За 10 месяцев 2016 года с помощью высоких медицинских технологий помогли 11 тыс. 074 жителям Тюменской области. Для сравнения в 2005 году такую помощь получили 3 тыс. 317 тюменцев, в 2015 году - 12 тыс. 537, то есть за 10 лет зафиксирован четырехкратный рост показателя.

По мнению главы региона Владимира Якушева, уровень любого лечебного учреждения определяют прежде всего его специалисты и технологии. Сегодня у ведущих тюменских клиник есть все условия и возможности для оказания самой современной и востребованной медицинской помощи на европейском уровне.

"С каждым годом продолжает развиваться наш Медицинский город, наша высокотехнологичная медицина. Этот сектор имеет все шансы превратиться в своего рода инвестиционный магнит области. Мы стремимся к тому, чтобы оказание высокотехнологичной помощи в регионе стало отдельной отраслью экономики. И в тюменские высокотехнологичные медицинские центры приезжали за помощью пациенты из других субъектов - от Уральских гор до Владивостока. Уверен, что это нам по силам", - считает губернатор.

В Тюменской области применяются практически все виды высокотехнологичной медицинской помощи - 19 из 21 возможных. По многим направлениям оперативные вмешательства проводятся не только в плановом, но и экстренном порядке. Например, в кардиохирургии. Здесь около 60% объема всей рентгенхирургической помощи в кардиологии оказывается именно неотложным больным, из более тысячи стентирований коронарных артерий — 60 процентам пациентов эту процедуру проводят в безотлагательных экстренных ситуациях, спасая их жизни. На протяжении нескольких лет регион в плане организации больным помощи с острым коронарным синдромом удерживает лидерские позиции в России. Показатель проведения ангиопластик со стентированием коронарных артерий в Тюменской области практически в полтора раза превышает аналогичный по стране.

Центр рентгенхирургии Областной клинической больницы №1, который в 2016 году отметил четверть века, входит в число 25 ведущих в России по диапазону применяемых технологий их сложности, многообразию и объемам оказания помощи.

За последние восемь лет также существенно выросло количество проведенных высокотехнологичных исследований сосудов сердца - в 3,5 раза. Ежегодно выполняется более 3 тыс. таких исследований и 1тыс. 500 кардиохирургических операций.

Главный результат такой работы тюменских врачей - существенное снижение смертности жителей региона от болезней сердца и сосудов. Показатель смертности по итогам 11 месяцев 2016 года от болезней системы кровообращения составил 546,2 на 100 тыс. населения, снизился примерно на 4% в сравнении с прошлым годом. По итогам 2015 года он составлял 570,2 на 100 тыс. населения, в то время как в среднем в РФ был 631,8 на 100 тыс.