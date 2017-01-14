Врачи напоминают: пора прививаться от клещевого энцефалита

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Февраль и март - оптимальный период для первой прививки от клещевого энцефалита, сообщают специалисты.

Вакцинация является наиболее эффективным методом защиты от заболевания. К ней допускаются клинически здоровые люди (дети с 12 месяцев) после врачебного осмотра. Вакцинироваться можно только в учреждениях, имеющих на это лицензию.

Для профилактики клещевого энцефалита на территории Российской Федерации используются следующие вакцины: "ЭнцеВир", выпускаемая Томским НПО "Вирион", "ФСМЕ-Иммун Инжект" и "Джуниор", производства "Бакстер" Австрия, "Энцепур Взрослый" и "Энцепур Детский" производства "Кайрон Беринг ГмбХ и Ко", Германия. Вакцины взаимозаменяемы.

Тюменская область относится к эндемичным территориям и по принятым в сфере здравоохранения России правилам требуется ревакцинация каждые три года. Как отметили в департаменте здравоохранения региона, между прививками должно пройти не менее двух месяцев, а перед выходом в лес – три недели, чтобы успел выработаться иммунитет. Для тех, кто не успеет привиться осенью и зимой, будет возможно применение экстренной схемы вакцинации, когда интервал между прививками сократится до двух недель.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, с января по сентябрь 2016 года было вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 69 тыс. 297 человек, из них 16 тыс. 884 - дети. С подозрением на клещевые инфекции с 2 апреля по 2 октября 2016 года были госпитализированы 156 человек, диагноз "клещевой энцефалит" подтвержден у 54 пациентов, "иксодовый клещевой боррелиоз" - у 64.

Напомним, что прививка против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики укусов клещей (репелленты, защитная одежда и прочее), поскольку клещи переносят не только клещевой энцефалит, но и другие опасные инфекции (болезнь Лайма, эрлихиоз, анаплазмоз, риккетсиоз, от которых нельзя защититься вакцинацией).

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствиями заболевания могут стать серьезные нарушения здоровья, инвалидность и смерть.

Дарья Казакова