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МЧС научит тюменцев гражданской обороне

16:49 10 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.mchs.gov.ru

2017 год в МЧС объявлен Годом гражданской обороны. В ведомстве создана единая система обучения по основам безопасности жизнедеятельности населения, сообщается на сайте ведомства. 

Предполагается, что в этом году будет проводить дополнительную работу по подготовке и переподготовке педагогов, которые преподают курс "Основы безопасности жизнедеятельности" в школах и вузах.

По мнению спасателей, каждый человек должен знать перечень опасностей и угроз с учетом региона проживания, обладать практическими навыками оказания самопомощи и первой доврачебной помощи.

Во всех подразделениях МЧС России, в том числе в образовательных учреждениях, разработаны планы мероприятий гражданской обороны, направленных, прежде всего, на приобретение навыков защиты от угроз природного и техногенного характера. 

Специалисты МЧС России приложат максимум усилий, чтобы разъяснить, что такое гражданская оборона, какими знаниями и умениями должен и обязан владеть каждый гражданин Российской Федерации.

Напомним, в декабре 2016 года президент утвердил основы государственной политики в области гражданской обороны, которая является одной из главных государственных резервных систем на случай крупномасштабных природных и техногенных аварий. 

Теги: гражданская оборона , ГУ МЧС России

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