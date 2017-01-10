#ДеньСпасибо2017: за что тюменцы хотят поблагодарить

samarik-skazki.ru

Информационное агентство "Тюменская линия" объявляет открытым флешмоб #ДеньСпасибо2017 в социальных сетях, посвященный Международному дню спасибо. Праздник отмечается ежегодно 11 января.

В Тюмени не редко проводятся акции со словом "спасибо". Одной из ярких акций в 2016 году стала информационная кампания #Спасибоучитель. Жители Тюменской области присылали свои школьные истории и фотографии, связанные с любимым педагогом, на сайт ядоверяю.рф. На их основе организаторы создавали брендированные открытки с хэштегом #спасибоучитель. Красивую открытку со словами и фотографиями доставляли каждому адресату лично. Слова благодарности получили более 1 тыс. учителей Тюменской области.

Фото с сайта ядоверяю.рф

Фото с сайта ядоверяю.рф

Фото с сайта ядоверяю.рф

Еще одна акция "Спасибо, доктор" ежегодно стартует в День медицинского работника 21 июня. Тюменцы, благодарные за помощь врачей, публикуют свои сообщения на сайте Тюменского регионального медицинского общества.

Фото с сайта Тюменского регионального медицинского общества

Традиционно в Международный день спасибо в социальных сетях проводятся флешмобы. В цепочках сообщений с единым хэштегом #деньспасибо или #международныйденьспасибо люди благодарят близких, любимых людей.

Пользователи пишут:

@mary_storchak: 11 января - международный день СПАСИБО! Предлагаю всем присоединиться к онлайн флешмобу. 11 января напиши на своей странице посты благодарности, упомяни тех, кто действительно дорог тебе❤️. Делай 1-2-3-сколько угодно публикаций! В конце брось вызов 5 своим друзьям, чтобы они последовали твоему примеру. Давайте наполним ленту словами благодарности! И пусть день СПАСИБО превратится в месяц, а потом в год и образ жизни. Умение говорить "спасибо" - признак благородного сердца) #добро39 #добровтренде instagram #деньспасибо @mary_dmv: каждый день можно придумать себе праздник, вот, например, сегодня замечательный, добрый и вежливый Международный день "СПАСИБО"!!! Давайте начнём отмечать его, хотя бы с того, что скажем друг другу это простое и очень важное слово" спасибо " ПРОСТО ТАК, ведь даже повод не нужен чтобы говорить "спасибо" близким людям, да и просто знакомым. Всем отличного настроения!!! Всем Спасибооо!!! Всех люблю!!! #международныйденьспасибо #деньспасибо2016 #давайтеговоритьспасибо #будниманагера #работаневолк @lysi13: 11 января - Международный день Спасибо! Спасибо Богу, за то,что живы и здоровы родные и близкие! Спасибо родителям за жизнь, которую мне подарили!Спасибо друзьям, которые всегда со мной, вне зависимости от расстояний! Спасибо тем, кто со мной не только в радости, но и в сложных эпизодах жизни ! Спасибо тем людям, которые показали,чего стоят слова, Вы подарили мне опыт... Спасибо мне, что я есть у себя!) #11января #деньспасибо

Фото из социальной сети Twitter

"Тюменская линия" приглашает присоединиться к флешмобу #ДеньСпасибо2017. Поводы сказать слова благодарности найдутся у каждого.

В тексте сообщения или поста в любой из социальных сетей нужно написать сообщение в свободной форме: кому или за что хочется сказать "спасибо". Также необходимо дополнить текст хэштегами: #ДеньСпасибо2017, #спасибо72.

Ирина Ромашкина