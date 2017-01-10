В России начали действовать новые правила регистрации маломерных судов

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Новые правила касаются маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России и используемых в некоммерческих целях. Предусматривается новая форма судового билета и идентификационный номер - ранее был регистрационный номер, сообщается на сайте МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа.

Идентификационный номер формируется из 11 знаков, состоящих из буквенного кода, порядкового номера и буквенно-цифрового кода, определяющего принадлежность органа регистрации к субъекту РФ.

"Каждое судно на флагштоке должно нести флаг Российской Федерации. В случае, если в силу конструктивных особенностей судна отсутствует возможность несения государственного флага на флагштоке, мачте или другом предназначенном для этого предмете рангоута судна, изображение флага размером не менее 300 на 200 мм наносится на корпус судна непосредственно за присвоенным идентификационным номером либо на другой части корпуса судна по согласованию с соответствующим органом регистрации, о чем делается запись в разделах "Особые отметки" судового билета и реестра", - отметила государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Ямалу Олеся Сайфутдинова.

Для регистрации заявитель обязан представить для проверки регистрируемое судно, а при наличии акта освидетельствования маломерного судна в орган регистрации на осмотр оно не представляется.

Реестр маломерных судов ведется на бумажных носителях и в электронном виде. Каждому зарегистрированному судну присваивается идентификационный номер, который наносится контрастным цветом на обоих бортах судна. При изменении сведений, включенных в реестр, производится государственная регистрация изменений.

Правилами также определены требования к структуре идентификационного номера маломерного судна, используемого в некоммерческих целях, и рекомендуемая форма судового билета.