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В Тобольске внедряют новую технологию лечения инсульта

18:02 15 января 2017 | mobile | | print версия для печати
flgmedical.com

Новому методу лечения -  тромбэктомии при ишемическом инсульте - обучился кардиохирург Областной больницы №3 Андрей Прохорихин в самой большой клинике Европы, сообщает  пресс-служба ОКБ №3.

Тренинг по интервенционной хирургии для тобольского медика и шести его коллег из других регионов России в Германии провел профессор Мартин Висман, который выполнил первую тромбоэктомию 25 лет назад.

"Наверное, это лучший тренинг, на котором я присутствовал. Мы видели, как работают с экстренными пациентами. Скорость и профессионализм потрясают. Сами выполняли тромбэкстракции в боевых условиях в моделях на животных, которым создавали искусственный острый тромбоз в артериях. Рентгеноваскулярная нейрохирургия сейчас считается прогрессивной. Она позволяет эффективнее оперировать экстренных пациентов. Это оперативное вмешательство заключается в удалении тромбов катетером с сохранением самого сосуда. Перед операцией участок закупорки определяют при помощи компьютерной томографии и непосредственно во время операции - ангиографии", - рассказал Андрей Прохорихин.

Напомним, что 2017 год в России объявлен Годом борьбы с инсультом.

Теги: областная больница , Тобольск , инсульт , медицина

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