Началось формирование Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе

Фото со страницы "ВКонтакте"

Общественную молодежную палату VI созыва сформирует Тюменская областная дума. В нее войдут не более 48 человек, обязанности они будут выполнять на общественных началах.

Единым обязательным требованием для всех кандидатов в члены палаты является гражданство Российской Федерации, возраст от 14 до 30 лет и проживание на территории Тюменской области, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Член палаты делегируется или избирается в состав палаты сроком на два года с правом последующего переизбрания в случае соответствия возрастному критерию, но не более двух сроков подряд.

Состав палаты VI созыва формируется на конкурсной основе из числа представителей:

- молодежных общественных парламентских структур, созданных при органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Тюменской области, - один человек от муниципального района или городского округа Тюменской области;

- региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Тюменской области, - один человек от регионального отделения политической партии;

- высших учебных заведений Тюменской области - один человек от вуза;

- победителей молодежных конкурсов, которые проводит Тюменская областная дума;

- учащейся и работающей молодежи Тюменской области.

Кандидаты в члены палаты из числа представителей учащейся и работающей молодежи, а также представителей региональных отделений политических партий обязаны защитить свой проект публично.

Молодым людям, желающим стать членами палаты VI созыва, нужно до 10 марта 2017 года представить документы в комиссию по формированию Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе.

Документы принимаются по адресу: Тюмень, ул. Республики, 52, каб. 130.

Консультации по телефону: (3452) 46-58-31. Электронная почта: RyzhkovSG@duma72.ru.

Соб. инф.