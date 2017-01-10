Члены экипажа сторожевого корабля "Ладный" провели новогодние каникулы в Тюменской области

Фото из группы центра "Аванпост" в социальной сети

Представители подшефного сторожевого корабля "Ладный", который базируется в Севастополе, в новогодние каникулы посетили областное мероприятие "В службе честь".

Они познакомились с направлениями деятельности детского морского центра "Алый парус" и центра "Аванпост", пообщались с педагогами, воспитанниками и юнармейцами.

В течение восьми дней для делегации организовали насыщенную программу. Гости из Крыма побывали на экскурсии "Ялуторовский острог", сыграли в квест "Берендеево царство" и постреляли из лука.

Их ждал зимний отдых в "Жемчужине Сибири", центре "Аванпост" и в Центре спорта и отдыха "Воронинские горки": катание на лыжах, снегоходе, тюбингах и коньках. Офицеры посетили батутный парк и стрелковый тир, поиграли в пейнтбол и приняли участие в рождественских гуляниях, сообщают в пресс-службе "Аванпоста".

"Ладный" — сторожевой корабль, состоявший на вооружении ВМФ СССР и теперь находящийся на вооружении Черноморского флота России. Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Дарья Казакова