Бывший глава Уватского района пойдет под суд

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Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Уватского муниципального района Тюменской области 54-летнего Александра Тулупова направила в суд прокуратура Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов.

В апреле 2014 года Тулупов, будучи директором физкультурно-оздоровительного комплекса Уватского района, по просьбе своего знакомого фиктивно трудоустроил в учреждении его взрослого пасынка инженером по охране труда. С апреля 2014 года по январь 2015 года на оплату труда липового работника было потрачено более 158 тыс. рублей. При этом мужчина постоянно жил и работал в Тюмени.

Кроме того, по ходатайству Тулупова в мае 2014 года администрация Уватского района предоставила инженеру трехкомнатную муниципальную служебную квартиру в Увате.

30 января 2015 года Тулупов был назначен главой администрации Уватского муниципального района и уже 9 февраля того же года он незаконно разрешил приватизацию указанной выше служебной квартиры. В апреле 2015 года на основании договора приватизации жилье кадастровой стоимостью более 1 млн рублей было передано в собственность липового инженера и членов его семьи.

Противоправные действия Тулупова выявило управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействием коррупции УМВД России по Тюменской области. 25 февраля 2016 года было возбуждено уголовное дело.

1 марта 2016 года в ходе обыска в квартире чиновника были обнаружены и изъяты семь револьверных патронов калибра 7,62х38R мм образца 1985 года, предназначенные для стрельбы из револьверов "Наган" и "Pieper", в связи с чем было возбуждено еще одно уголовное дело. Впоследствии дела были соединены в одно производство.

В ходе следствия Тулупов признал свою вину.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Уватский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу.