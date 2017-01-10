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Бывший глава Уватского района пойдет под суд

17:10 10 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Уголовное дело  в отношении бывшего главы администрации Уватского муниципального района Тюменской области 54-летнего Александра Тулупова направила в суд прокуратура Тюменской  области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов.

В апреле 2014 года Тулупов, будучи директором физкультурно-оздоровительного комплекса Уватского района, по просьбе своего знакомого фиктивно трудоустроил в учреждении его взрослого пасынка инженером по охране труда. С апреля 2014 года по январь 2015 года на оплату труда липового работника было потрачено более 158 тыс. рублей. При этом мужчина постоянно жил и работал в Тюмени.

Кроме того, по ходатайству Тулупова в мае 2014 года администрация Уватского района предоставила инженеру трехкомнатную муниципальную служебную квартиру в Увате.

30  января 2015 года Тулупов был назначен главой администрации Уватского муниципального района и уже 9 февраля того же года он незаконно разрешил приватизацию указанной выше служебной квартиры. В апреле 2015 года на основании  договора приватизации  жилье кадастровой стоимостью более 1 млн рублей было передано в собственность липового  инженера и членов его семьи.

Противоправные действия Тулупова выявило управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействием коррупции УМВД России по Тюменской области. 25  февраля 2016 года  было возбуждено уголовное дело.

1 марта 2016 года  в ходе обыска в квартире чиновника были обнаружены и изъяты семь револьверных патронов калибра 7,62х38R мм образца 1985 года,  предназначенные для стрельбы из револьверов "Наган" и "Pieper", в связи с чем было возбуждено еще одно уголовное дело. Впоследствии дела были соединены в одно производство.

В ходе следствия Тулупов признал свою вину.

Прокуратура Тюменской области  утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела  в Уватский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу.

Теги: коррупция , Уватский район , прокуратура

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